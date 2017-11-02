Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова
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ISSN 1997-7298 (Print), ISSN 2309-4729 (Online)
Одно из старейших медицинских изданий России, основанное в 1901 году. Создание журнала связано с именами выдающихся деятелей отечественной медицины, вошедших в историю мировой психиатрии и неврологии, – С. С. Корсакова и А. Я. Кожевникова.
Широкий диапазон предлагаемых журналом материалов и разнообразие форм их представления привлекают внимание научных работников и врачей, опытных и начинающих медиков, причем не только неврологов и психиатров, но и специалистов смежных областей медицины. В журнале активно сотрудничают видные ученые России, которые сформировали лицо журнала как научно-практического и одновременно – академического издания. Имя автора и его работа, опубликованная в журнале, цитируются в международных базах данных "Index Medicus", "Medline" и "EMBASE". Журнал занимает ведущие позиции в рейтинге у врачей-неврологов, невропатологов и психиатров России, включен в перечень изданий ВАК, рекомендованных для публикации статей, содержащих материалы диссертаций. Журнал выходит ежемесячно, часть номеров выходит в двух выпусках, один из которых посвящен определенной теме: «Инсульт», «Рассеянный склероз», «Эпилепсия», «Алкоголизм», «Аддиктивные расстройства», «В помощь практическому врачу» и др.
Журнал представлен в следующих международных базах данных: РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), Web of Science (Russian Science Citation Index - RSCI), PubMed/Medline, Index Medicus, Ulrich's Periodicals Directory, Scopus/EMBASE, Google Scholar.
Основные разделы журнала
- клиника нервных и психических заболеваний
- лечение нервных и психических заболеваний
- методы исследования и диагностики
- экспериментально-теоретические вопросы
- организация неврологической и психиатрической помощи. Эпидемиология.
- страницы истории
- в помощь практическому врачу
- наблюдение из практики
- краткие сообщения
- лекции
- обзоры литературы
- рецензии на книги
- рефераты зарубежных статей
- информация о новых книгах
О.Л. Бадалян (Москва)
Н.Н. Боголепов (Москва)
Н.А. Бохан (Томск)
М. Брайнин (Австрия)
П. Вольф (Билефельд, ФРГ)
Б.Г. Гафуров (Ташкент)
Н.В. Говорин (Чита)
Ф.Е. Горбунов (Москва)
С.В. Горюнов (Балкбруг, Нидерланды)
С.А. Громов (Санкт-Петербург)
А.А. Дембинскас (Вильнюс)
Е.Г. Дубенко (Харьков)
Н.Н. Заваденко (Москва)
С.К. Евтушенко (Донецк)
А.П. Иерусалимский (Новосибирск)
М.Ф. Исмагилов (Казань)
П. Кальвах (Прага)
В.А. Карлов (Москва)
В.И. Козявкин (Львов)
М.В. Колычева (Москва)
А.В. Лебедева (Москва)
В.В. Марилов (Москва)
О.А. Милованова (Москва)
А.А. Михайленко (Санкт-Петербург)
А.В. Мусаев (Баку)
К.Ю. Мухин (Москва)
Л.Б. Новикова (Уфа)
С.А. Овсянников (Москва)
М.М. Одинак (Санкт-Петербург)
Н.Ю. Пятницкий (Москва)
В.А. Руднев (Красноярск)
Е. Салганик (Гутерслоу, ФРГ)
Н. Сарториус (Женева, Швейцария)
Ю.П. Сиволап (Москва)
В.Д. Трошин (Нижний Новгород)
Д. Тул (Уинстон-Салем, США)
Ю.С. Тунян (Ереван)
Г. Шазо (Лион, Франция)
Р.Р. Шакаришвили (Тбилиси)
К. Шимригк (Хомбург, ФРГ)
В.И. Шмырев (Москва)
В.В. Шпрах (Иркутск)
А.А. Шутов (Пермь)
Г.И. Эниня (Рига)
Формат А4
Объем – 96 полос
Периодичность – 12 раз в год
ISSN 1997-7298 (Print)
ISSN 2309-4729 (Online)
Распространение:
- подписка через каталог агентства Роспечать
- 71438 - для индивидуальных подписчиков
- 71439 - для предприятий и организаций
- 80767 - для предприятий и организаций (годовая подписка)
- подписка через каталоги альтернативных агентств
- распространение на специализированных форумах и выставках
Информация о журнале в Научной электронной библиотеке (РИНЦ): http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7793 (все данные по импакт-фактору и другим показателям находятся в правом боковом меню - "Анализ публикационной активности журнала")
Информация в Scopus: https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content (см. "Scopus Sourse List", файл Excel в формате .xlsx)
Данные по журналам Издательства "Медиа Сфера" на май 2016 г. - нажмите, чтобы скачать файл Excel
Редакционная коллегия
Евгений Иванович
Гусев
Главный редактор, проф., акад. РАН, д.м.н.
- заведующий кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики, РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва, Россия).
РИНЦ AuthorID: 91278
-
Диана Дмитриевна
Орловская
Зам. гл. редактора, проф., д.м.н.
- г.н.с., Научный центр психического здоровья (Москва, Россия).
Google Scholar: https://scholar.google.ru/scholar?ht=ru&q=orlovskaya+d+d&btnG
-
Вероника Игоревна
Скворцова
Зам. гл. редактора, проф., член-корр. РАН, д.м.н.
- Министр здравоохранения, Министерство здравоохранения Российской Федерации (Москва, Россия).
РИНЦ AuthorID: 91277
-
Александр Владимирович
Горюнов
Отв. секретарь, к.м.н.
- в.н.с., ФГБУ "Научный центр Психического Здоровья" (Москва, Россия).
SPIN РИНЦ: 6932-3880
-
Павел Рудольфович
Камчатнов
Отв. секретарь, проф., д.м.н.
- доцент, ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва, Россия).
SPIN РИНЦ: 9240-6754,
Scopus AuthorID: 6602401209,
ORCID: 0000-0001-6747-3476,
профиль Publons: 1186526
-
Гагик Норайрович
Авакян
проф., заслуженный деятель науки РФ, д.м.н.
- проф., каф. неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики, ФГБОУ ВПО "Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова" Минздрава РФ (Москва, Россия).
SPIN РИНЦ: 1355-5130
-
Алла Сергеевна
Аведисова
проф., д.м.н.
- руководитель отдела терапии психических и поведенческих расстройств, Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского (Москва, Россия).
SPIN РИНЦ: 4339-6749
-
Энвер Ибрагимович
Богданов
проф., д.м.н.
- зав. каф. неврологии, ФГОУ ВО "Казанский государственный медицинский университет" Минздрава России (Казань, Россия).
SPIN РИНЦ: 7557-5305
-
Анна Николаевна
Боголепова
проф., д.м.н.
- профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики , ФГБОУ ВО РНИМУ им.Н.И.Пирогова (Москва, Россия).
SPIN РИНЦ: 6775-0279,
ORCID: 0000-0002-6327-3546
-
Алексей Николаевич
Бойко
проф., д.м.н.
- кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова (Москва, Россия).
SPIN РИНЦ: 9921-9109,
Scopus AuthorID: 7102247663
-
Ольга Николаевна
Воскресенская
проф., д.м.н.
- заведующая отделением неврологии, профессор кафедры нервных болезней, ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва, Россия).
SPIN РИНЦ: 1248-8985
-
Алла Борисовна
Гехт
проф., д.м.н.
- директор, Научно-практический психоневрологический центр им. З.П. Соловьева Департамента здравоохранения Москвы, проф., РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва, Россия).
SPIN РИНЦ: 7691-3288,
Scopus AuthorID: 7003326363
-
Валерий Леонидович
Голубев
проф., д.м.н.
- зав. кафедрой нервных болезней, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва, Россия).
SPIN РИНЦ: 6963-0323
-
Федор Евдокимович
Горбунов
проф., д.м.н.
- отдел неврологии, Российский научный центр медицинской реабилитации и курортологии (Москва, Россия).
SPIN РИНЦ: 1157-0130,
Scopus AuthorID: 7003909157
-
Валерий Петрович
Зыков
проф., д.м.н.
- кафедра неврологии детского возраста, педиатрический факультет, "Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования" (Москва, Россия).
РИНЦ AuthorID: 328765,
Scopus AuthorID: 7004533811
-
Николай Николаевич
Иванец
проф., член-корр. РАН, д.м.н.
- зав. кафедрой психиатрии и наркологии, ФГБОУ ВО Первый МГМУ им.И.М.Сеченова Минздрава России (Москва, Россия).
SPIN РИНЦ: 3038-0090,
Scopus AuthorID: 56441753300
-
Людмила Андреевна
Калашникова
проф., д.м.н.
- г.н.с., ФГБНУ "Научный центр неврологии" (Москва, Россия).
SPIN РИНЦ: 4424-3678,
Scopus AuthorID: 7004999139
-
Валерий Николаевич
Краснов
проф., д.м.н.
- директор, Московский научно-исследовательский институт психиатрии – филиала Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Москва, Россия).
SPIN РИНЦ: 9644-6970
-
Владимир Викторович
Крылов
проф., акад. РАН, д.м.н.
- директор центра, Клинический медицинский центр МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва, Россия).
SPIN РИНЦ: 6433-0600
-
Олег Семенович
Левин
проф., д.м.н.
- зав. каф. неврологии, ФГБОУ ДПО "Российская медицинская академия последипломного образования" (Москва, Россия).
Scopus AuthorID: 24605388000,
ORCID: 0000-0003-3872-5923
-
Михаил Александрович
Луцкий
проф., д.м.н.
- Воронежский государственный медицинский университет им. Н.Н. Бурденко (Воронеж, Россия).
SPIN РИНЦ: 8200-6673,
Scopus AuthorID: 56771354600
-
Михаил Юрьевич
Мартынов
проф., член-корр. РАН, д.м.н.
- РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва, Россия).
SPIN РИНЦ: 8010-8340
-
Николай Григорьевич
Незнанов
проф., д.м.н.
- Санкт-Петербургский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В.М. Бехтерева (Санкт-Петербург, Россия).
SPIN РИНЦ: 9772-0024,
Scopus AuthorID: 35593613200
-
Владимир Анатольевич
Парфенов
проф., д.м.н.
- заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова (Москва, Россия). http://www.mma.ru/person/52632/, SPIN РИНЦ: 3322-5559, Scopus AuthorID: 492553
-
Александр Геогриевич
Санадзе
проф., д.м.н.
- Научно-исследовательский институт общей патологии и патофизиологии (Москва, Россия).
РИНЦ AuthorID: 85870,
Scopus AuthorID: 6603639519
-
Александр Анисимович
Скоромец
проф., акад. РАН, д.м.н.
- зав. кафедрой неврологии, Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.П. Павлова (Санкт-Петербург, Россия).
SPIN РИНЦ: 6273-8033
-
Игорь Дмитриевич
Стулин
проф., д.м.н.
- заведующий кафедрой нервных болезней лечебного факультета , ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова (Москва, Россия).
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&authuser=1&user=7wgSAI0AAAAJ,
SPIN РИНЦ: 7189-7434,
Scopus AuthorID: 6701756035,
ORCID: 0000-0002-8683-2806
-
Александр Сергеевич
Тиганов
проф., акад. РАН, д.м.н.
- научный руководитель Центра , ФГБНУ НЦПЗ (Москва, Россия).
РИНЦ AuthorID: 107900,
Scopus AuthorID: 6701444613
-
Юрий Михайлович
Филатов
проф., член-корр. РАН, д.м.н.
- н.с., ФГАУ "НИИ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко" Минздрава РФ (Москва, Россия). Scopus AuthorID: 55275926000
-
А.
Хаас
проф.
(Германия)
-
Дмитрий Федорович
Хритинин
проф., член-корр. РАН, д.м.н.
- проф., "Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова" (Москва, Россия).
SPIN РИНЦ: 3869-4203,
Scopus AuthorID: 55885021700
-
Борис Дмитриевич
Цыганков
проф., д.м.н.
- ФГБОУ ВО МГМСУ им. А.И. Евдокимова Минздрава России (Москва, Россия).
SPIN РИНЦ: 5082-9778
-
Василий Степанович
Ястребов
проф., д.м.н.
- руководитель научного отдела, ФГБНУ НЦПЗ (Москва, Россия).
SPIN РИНЦ: 9715-1088,
ORCID: 0000-0003-0065-0081
-
Николай Николаевич
Яхно
проф., акад. РАН, д.м.н.
- проф., Первый Московский медицинский университет имени И.М. Сеченова (Москва, Россия).
SPIN РИНЦ: 6438-3370,
Scopus AuthorID: 7004210424
Ответственность редакции
Редакция ж-ла "Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова" следует этическим нормам, принятым международным научным обществом. В своей деятельности редакция опирается на рекомендации Комитета по научной этике публикаций (...Смотреть полностью
Порядок рецензирования статей, поступающих для публикации в ж-л «Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова»
Все статьи, поступающие для публикации в ж-л «Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова», подвергаются рецензированию двумя...Смотреть полностью
Адрес редакции:
117152, Москва,
Загородное шоссе, 2, строение 16,
НЦ психического здоровья РАМН
Тел.: (495)952-8861; 952-8966; 482-4329;
e-mail: npavsh@mail.runpavsh@mail.ru
Зав. редакцией - Павшенко Наталья НиколаевнаСмотреть полностью