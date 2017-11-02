ISSN 1997-7298 (Print), ISSN 2309-4729 (Online)

Одно из старейших медицинских изданий России, основанное в 1901 году. Создание журнала связано с именами выдающихся деятелей отечественной медицины, вошедших в историю мировой психиатрии и неврологии, – С. С. Корсакова и А. Я. Кожевникова.

Широкий диапазон предлагаемых журналом материалов и разнообразие форм их представления привлекают внимание научных работников и врачей, опытных и начинающих медиков, причем не только неврологов и психиатров, но и специалистов смежных областей медицины. В журнале активно сотрудничают видные ученые России, которые сформировали лицо журнала как научно-практического и одновременно – академического издания. Имя автора и его работа, опубликованная в журнале, цитируются в международных базах данных "Index Medicus", "Medline" и "EMBASE". Журнал занимает ведущие позиции в рейтинге у врачей-неврологов, невропатологов и психиатров России, включен в перечень изданий ВАК, рекомендованных для публикации статей, содержащих материалы диссертаций. Журнал выходит ежемесячно, часть номеров выходит в двух выпусках, один из которых посвящен определенной теме: «Инсульт», «Рассеянный склероз», «Эпилепсия», «Алкоголизм», «Аддиктивные расстройства», «В помощь практическому врачу» и др.

Журнал представлен в следующих международных базах данных: РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), Web of Science (Russian Science Citation Index - RSCI), PubMed/Medline, Index Medicus, Ulrich's Periodicals Directory, Scopus/EMBASE, Google Scholar.



Основные разделы журнала

- клиника нервных и психических заболеваний

- лечение нервных и психических заболеваний

- методы исследования и диагностики

- экспериментально-теоретические вопросы

- организация неврологической и психиатрической помощи. Эпидемиология.

- страницы истории

- в помощь практическому врачу

- наблюдение из практики

- краткие сообщения

- лекции

- обзоры литературы

- рецензии на книги

- рефераты зарубежных статей

- информация о новых книгах

О.Л. Бадалян (Москва)

Н.Н. Боголепов (Москва)

Н.А. Бохан (Томск)

М. Брайнин (Австрия)

П. Вольф (Билефельд, ФРГ)

Б.Г. Гафуров (Ташкент)

Н.В. Говорин (Чита)

Ф.Е. Горбунов (Москва)

С.В. Горюнов (Балкбруг, Нидерланды)

С.А. Громов (Санкт-Петербург)

А.А. Дембинскас (Вильнюс)

Е.Г. Дубенко (Харьков)

Н.Н. Заваденко (Москва)

С.К. Евтушенко (Донецк)

А.П. Иерусалимский (Новосибирск)

М.Ф. Исмагилов (Казань)

П. Кальвах (Прага)

В.А. Карлов (Москва)

В.И. Козявкин (Львов)

М.В. Колычева (Москва)

А.В. Лебедева (Москва)

В.В. Марилов (Москва)

О.А. Милованова (Москва)

А.А. Михайленко (Санкт-Петербург)

А.В. Мусаев (Баку)

К.Ю. Мухин (Москва)

Л.Б. Новикова (Уфа)

С.А. Овсянников (Москва)

М.М. Одинак (Санкт-Петербург)

Н.Ю. Пятницкий (Москва)

В.А. Руднев (Красноярск)

Е. Салганик (Гутерслоу, ФРГ)

Н. Сарториус (Женева, Швейцария)

Ю.П. Сиволап (Москва)

В.Д. Трошин (Нижний Новгород)

Д. Тул (Уинстон-Салем, США)

Ю.С. Тунян (Ереван)

Г. Шазо (Лион, Франция)

Р.Р. Шакаришвили (Тбилиси)

К. Шимригк (Хомбург, ФРГ)

В.И. Шмырев (Москва)

В.В. Шпрах (Иркутск)

А.А. Шутов (Пермь)

Г.И. Эниня (Рига)

Формат А4

Объем – 96 полос

Периодичность – 12 раз в год

ISSN 1997-7298 (Print)

ISSN 2309-4729 (Online)

Распространение:

подписка через каталог агентства Роспечать 71438 - для индивидуальных подписчиков 71439 - для предприятий и организаций 80767 - для предприятий и организаций (годовая подписка)

подписка через каталоги альтернативных агентств

распространение на специализированных форумах и выставках

Информация о журнале в Научной электронной библиотеке (РИНЦ): http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7793 (все данные по импакт-фактору и другим показателям находятся в правом боковом меню - "Анализ публикационной активности журнала")

Информация в Scopus: https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content (см. "Scopus Sourse List", файл Excel в формате .xlsx)

Данные по журналам Издательства "Медиа Сфера" на май 2016 г. - нажмите, чтобы скачать файл Excel

