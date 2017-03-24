Купить онлайн

Периодичность раз в два месяца
ISSN 0042-465X (Print), ISSN 2309-1282 (Online)
Основан в 1884 г.
Журнал публикует материалы по диагностике и лечению болезней глаз, гигиене зрения, профилактике глазных заболеваний, истории отечественной офтальмологии, организации офтальмологической...
Периодичность раз в два месяца
ISSN 2305-218Х (Print), ISSN 2309-4745 (Online)
Научно-практический , рецензируемый журнал, издается с 2012 года.
Журнал посвящен вопросам практической клинической онкологии, организации противораковой борьбы, профилактике онкологических заболеваний.
...
Периодичность раз в два месяца
ISSN 1025-7217 (Print), ISSN 2309-4885 (Online)
Пятилетний импакт-фактор РИНЦ - 0,539 (2015 г.)
Основан в 1995 году.
Разделы журнала охватывают практически все аспекты, имеющие отношение к репродукции человека: консервативные методы лечения бесплодия,...
Периодичность раз в три месяца
ISSN 0869-5474 (Print), ISSN 2411-8788 (Online)
Информация о журнале "Российская ринология"
Научно-практический журнал «Российская ринология» был основан в 1993 г. и является официальным печатным изданием Российского общества ринологов. Журнал отражает...
№1.2017
Архив патологииПодписаться
№1.2017
Вестник оториноларингологииПодписаться
№1.2017
Вестник офтальмологииПодписаться
№1.2017
Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культурыПодписаться
№4.2016
Доказательная гастроэнтерологияПодписаться
№4.2016
Доказательная кардиологияПодписаться
№1.2017
Журнал «Вопросы нейрохирургии» имени Н.Н. БурденкоПодписаться
№2.2017
Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. КорсаковаПодписаться
№12.2016
Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. СпецвыпускиПодписаться
№1.2017
Кардиология и сердечно-сосудистая хирургияПодписаться
№1.2017
Клиническая дерматология и венерологияПодписаться
№1.2017
Лабораторная службаПодписаться
№1.2017
Онкология. Журнал им. П.А. ГерценаПодписаться
№1.2017
Проблемы репродукцииПодписаться
№6.2016
Проблемы эндокринологииПодписаться
№6.2016
Профилактическая медицинаПодписаться
№4.2016
Российская ринологияПодписаться
№4.2016
Российская стоматологияПодписаться
№1.2017
Российский вестник акушера-гинекологаПодписаться
№1.2017
СтоматологияПодписаться
№1.2017
Судебно-медицинская экспертизаПодписаться
№3.2017
Терапевтический архивПодписаться
№1.2017
ФлебологияПодписаться
№3.2017
Хирургия. Журнал им. Н.И. ПироговаПодписаться
№4.2016
Эндоскопическая хирургияПодписаться