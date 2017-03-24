Купить онлайн

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Журналы

Об издательстве

Сочетание традиций и инновационных технологий — кредо нашего издательства

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Последние выпуски

Latest issues

№1.2017

Архив патологии

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№1.2017

Вестник оториноларингологии

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№1.2017

Вестник офтальмологии

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№1.2017

Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры

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№4.2016

Доказательная гастроэнтерология

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№4.2016

Доказательная кардиология

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№1.2017

Журнал «Вопросы нейрохирургии» имени Н.Н. Бурденко

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№2.2017

Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова

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№12.2016

Журнал неврологии и психиатрии им. С.С. Корсакова. Спецвыпуски

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№1.2017

Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия

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№1.2017

Клиническая дерматология и венерология

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№1.2017

Лабораторная служба

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№1.2017

Онкология. Журнал им. П.А. Герцена

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№1.2017

Проблемы репродукции

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№6.2016

Проблемы эндокринологии

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№6.2016

Профилактическая медицина

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№4.2016

Российская ринология

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№4.2016

Российская стоматология

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№1.2017

Российский вестник акушера-гинеколога

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№1.2017

Стоматология

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№1.2017

Судебно-медицинская экспертиза

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№3.2017

Терапевтический архив

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№1.2017

Флебология

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№3.2017

Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова

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№4.2016

Эндоскопическая хирургия

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