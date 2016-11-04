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Доказательная кардиология

Последний номер

№ 4. 2016 Посмотреть содержание

Подписка на журнал

ISSN 2305-2201 (Print), ISSN 2309-1371 (Online)

Научно-практический медицинский журнал, одним из учредителей которого является Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины.

Основан в 2003 году.

В журнале публикуются материалы из международных медицинских изданий с комментариями: обзоры наиболее важных событий в кардиологии, критический анализ результатов наиболее значимых рандомизированных контролируемых испытаний, результаты вторичного анализа данных, полученных в ходе медицинских исследований, а также результаты систематических обзоров, мета-анализов и публикаций, посвященных оценке экономических аспектов различных вмешательств. Специальный раздел журнала посвящен анализу новых клинических рекомендаций.

Рассчитан на широкий круг специалистов, которые работают в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Журнал представлен в следующих международных базах данных и информационно-справочных изданиях: РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), Ulrich’s Periodicals Directory.

Основные разделы журнала

- События доказательной кардиологии
- События и комментарии (анализ результатов рандомизированных клинических исследований, которые могут повлиять на тактику лечения)
- Факты и комментарии (анализ результатов рандомизированных клинических исследований, которые могут представлять интерес для практикующего врача)
- Систематические обзоры
- Клинические рекомендации
- Результаты мета-анализов
- Результаты обсервационных исследований
- Рефераты
- Факты и ссылки
- Словарь терминов

Редакционный совет

С.Е. Бащинский (Москва, Россия)
Т.А. Батыралиев (Турция)
С.Ю. Варшавский (Санкт-Петербург, Россия)
Д.А. Затейщиков (Москва, Россия)
Ж.Д. Кобалава (Москва, Россия)
Д.Ю. Платонов (Тверь, Россия)
А.И. Чесникова (Ростов-на-Дону, Россия)
С.А. Шальнова (Москва, Россия)
Ю.Г. Шварц (Саратов, Россия)

Формат А4
Объем – 56 полос
Периодичность – 4 раз в год
ISSN 2305-2201 (Print)
ISSN 2309-1371 (Online)

Распространение:

  • подписка через каталог агентства "Роспечать"
    • 82513 - для индивидуальных подписчиков
    • 80559 - для предприятий и организаций
  • подписка через каталоги альтернативных агентств
  • распространение на специализированных форумах и выставках

Информация о журнале в Научной электронной библиотеке (РИНЦ): http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7780 (все данные по импакт-фактору и другим показателям находятся в правом боком меню - "Анализ публикационной активности журнала")

Редакционная коллегия

Gilarevcki

С. Р.
Гиляревский

проф., д.м.н.

- проф. каф. клинической фармакологии и терапии РМАПО

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    М. Н.
    Соловова

    Редактор

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    М. В.
    Голшмид

    Зав. редакцией

Адрес редакции:
125315, Москва, Часовая, 20
Тел.: (495)152-1980