Доказательная кардиология

ISSN 2305-2201 (Print), ISSN 2309-1371 (Online)

Научно-практический медицинский журнал, одним из учредителей которого является Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины.

Основан в 2003 году.

В журнале публикуются материалы из международных медицинских изданий с комментариями: обзоры наиболее важных событий в кардиологии, критический анализ результатов наиболее значимых рандомизированных контролируемых испытаний, результаты вторичного анализа данных, полученных в ходе медицинских исследований, а также результаты систематических обзоров, мета-анализов и публикаций, посвященных оценке экономических аспектов различных вмешательств. Специальный раздел журнала посвящен анализу новых клинических рекомендаций.

Рассчитан на широкий круг специалистов, которые работают в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

Журнал представлен в следующих международных базах данных и информационно-справочных изданиях: РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), Ulrich’s Periodicals Directory.

Основные разделы журнала

- События доказательной кардиологии

- События и комментарии (анализ результатов рандомизированных клинических исследований, которые могут повлиять на тактику лечения)

- Факты и комментарии (анализ результатов рандомизированных клинических исследований, которые могут представлять интерес для практикующего врача)

- Систематические обзоры

- Клинические рекомендации

- Результаты мета-анализов

- Результаты обсервационных исследований

- Рефераты

- Факты и ссылки

- Словарь терминов

Редакционный совет

С.Е. Бащинский (Москва, Россия)

Т.А. Батыралиев (Турция)

С.Ю. Варшавский (Санкт-Петербург, Россия)

Д.А. Затейщиков (Москва, Россия)

Ж.Д. Кобалава (Москва, Россия)

Д.Ю. Платонов (Тверь, Россия)

А.И. Чесникова (Ростов-на-Дону, Россия)

С.А. Шальнова (Москва, Россия)

Ю.Г. Шварц (Саратов, Россия)

Формат А4

Объем – 56 полос

Периодичность – 4 раз в год

ISSN 2305-2201 (Print)

ISSN 2309-1371 (Online)

Распространение:

подписка через каталог агентства "Роспечать" 82513 - для индивидуальных подписчиков 80559 - для предприятий и организаций

подписка через каталоги альтернативных агентств

распространение на специализированных форумах и выставках

Информация о журнале в Научной электронной библиотеке (РИНЦ): http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7780 (все данные по импакт-фактору и другим показателям находятся в правом боком меню - "Анализ публикационной активности журнала")