Доказательная кардиология
Последний номер
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ISSN 2305-2201 (Print), ISSN 2309-1371 (Online)
Научно-практический медицинский журнал, одним из учредителей которого является Межрегиональное общество специалистов доказательной медицины.
Основан в 2003 году.
В журнале публикуются материалы из международных медицинских изданий с комментариями: обзоры наиболее важных событий в кардиологии, критический анализ результатов наиболее значимых рандомизированных контролируемых испытаний, результаты вторичного анализа данных, полученных в ходе медицинских исследований, а также результаты систематических обзоров, мета-анализов и публикаций, посвященных оценке экономических аспектов различных вмешательств. Специальный раздел журнала посвящен анализу новых клинических рекомендаций.
Рассчитан на широкий круг специалистов, которые работают в области лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Журнал представлен в следующих международных базах данных и информационно-справочных изданиях: РИНЦ (Российский индекс научного цитирования), Ulrich’s Periodicals Directory.
Основные разделы журнала
- События доказательной кардиологии
- События и комментарии (анализ результатов рандомизированных клинических исследований, которые могут повлиять на тактику лечения)
- Факты и комментарии (анализ результатов рандомизированных клинических исследований, которые могут представлять интерес для практикующего врача)
- Систематические обзоры
- Клинические рекомендации
- Результаты мета-анализов
- Результаты обсервационных исследований
- Рефераты
- Факты и ссылки
- Словарь терминов
Редакционный совет
С.Е. Бащинский (Москва, Россия)
Т.А. Батыралиев (Турция)
С.Ю. Варшавский (Санкт-Петербург, Россия)
Д.А. Затейщиков (Москва, Россия)
Ж.Д. Кобалава (Москва, Россия)
Д.Ю. Платонов (Тверь, Россия)
А.И. Чесникова (Ростов-на-Дону, Россия)
С.А. Шальнова (Москва, Россия)
Ю.Г. Шварц (Саратов, Россия)
Формат А4
Объем – 56 полос
Периодичность – 4 раз в год
ISSN 2305-2201 (Print)
ISSN 2309-1371 (Online)
Распространение:
- подписка через каталог агентства "Роспечать"
- 82513 - для индивидуальных подписчиков
- 80559 - для предприятий и организаций
- подписка через каталоги альтернативных агентств
- распространение на специализированных форумах и выставках
Информация о журнале в Научной электронной библиотеке (РИНЦ): http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7780 (все данные по импакт-фактору и другим показателям находятся в правом боком меню - "Анализ публикационной активности журнала")
Редакционная коллегия
С. Р.
Гиляревский
проф., д.м.н.
- проф. каф. клинической фармакологии и терапии РМАПО
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М. Н.
Соловова
Редактор
-
М. В.
Голшмид
Зав. редакцией
Адрес редакции:
125315, Москва, Часовая, 20
Тел.: (495)152-1980